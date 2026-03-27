2026年03月27日 10時36分 ネットサービス

Netflixが再び値上げ、2025年1月ぶり



映像ストリーミングサービスのNetflixが、全てのプランで料金の値上げを実施します。Netflixは2025年1月に値上げを実施しているため、1年2カ月ぶりの値上げです。



Plans and Pricing | Netflix Help Center

https://help.netflix.com/en/node/24926/us





Netflix raises prices across all streaming plans

https://www.cnbc.com/2026/03/26/netflix-raises-prices-across-all-streaming-plans.html



Netflix Raises US Prices for Second Time in Less Than Two Years

https://variety.com/2026/tv/news/netflix-raising-prices-second-time-in-a-year-1236700999/



2026年3月26日、Netflixが料金プランを改定し、全てのサブスクリプションプランの料金を値上げすると発表しました。





Netflixには広告が再生される「広告つきスタンダード」、広告なしで1080p(フルHD)の映像コンテンツが視聴できる「スタンダード」、4K HDRでコンテンツが視聴できる「プレミアム」の3つのプランが用意されています。



各プランの料金がどの程度値上げされるかは以下の通り。日本でのプラン料金は記事作成時点では変更されておらず、以下のままです。



・広告つきスタンダード

アメリカ：月額7.99ドル(約1280円)→8.99ドル(約1430円)

日本：月額890円



・スタンダード

アメリカ：月額17.99ドル(約2870円)→19.99ドル(約3190円)

日本：月額1590円



・プレミアム

アメリカ：月額24.99ドル(約3990円)→26.99ドル(約4310円)

日本：月額2290円





なお、Netflixが前回値上げしたのは2025年1月のこと。これによりサブスクリプションプランの料金は最大16％アップしたのですが、この成果もありNetflixは2025年第1四半期(1～3月)に大幅な収益増加を記録しました。



Netflixがまた値上げ、サブスク料金が最大16％アップ - GIGAZINE





Netflixはプラットフォーム上で視聴可能なコンテンツの豊富さや、サブスクリプション料金を新しいプロジェクトへの投資に充てられることを強調することで、長らく値上げを正当化してきました。なお、Netflixは2026年1月に実施された決算説明会の中で、コンテンツへの投資額を2025年の180億ドル(約2兆8700億円)から、2026年には200億ドル(約3兆1900億円)に増やす予定であることを発表しています。



なお、2026年3月にはNetflixの競合サービスであるAmazonプライム・ビデオが広告なしプランを「Amazon Prime Video Ultra」に名称変更し、月額料金を値上げしたばかりです。



Amazonプライム・ビデオがより高額な広告なしの上位プランをアメリカで値上げへ、4Kストリーミング機能は上位プラン限定に - GIGAZINE

