Netflixの「広告ありの低価格プラン」は2023年前半に登場、ただし視聴できるコンテンツに制限がかかる可能性



Netflixが加入者数の減少を食い止めるため、以前から報じられている「広告ありの低価格プラン」を2023年前半に投入すると発表しました。ただし、広告ありにすることで、一部コンテンツについて製作会社と協議中であることが報じられています。



Netflixは2022年第2四半期(4~6月)の決算を発表し、約97万人の有料会員を失ったことを報告しました。



この決算発表の中で、Netflixは広告ありの低価格プランを2023年前半に提供する予定であることを明らかにしています。Netflixはこの広告ありの低価格プランについて、2022年第1四半期(1~3月)の決算発表で収益改善の一環で検討していると明らかにしました。



広告ありプランの購読価格は明らかになっていませんが、広告なしでHD画質もサポートする月額税込1490円のスタンダードプランよりは安くなるとみられています。なお、広告提携については、NetflixはMicrosoftとパートナーシップを結んだことをすでに発表しています。



Netflixの最高執行責任者兼最高製品責任者であるグレッグ・ピーターズ氏は「Netflixの広告ありプランの加入者にとってのコストパフォーマンスは、従来と同等かそれ以上になります」と述べています。



ただし、コンテンツに広告をつけることは、その収益からコンテンツの製作スタジオや出演俳優への支払いがどうなるのかという問題を生みます。Netflixのテッド・サランドス共同CEOは「Netflixで視聴可能な作品の大半は、広告ありプランでも視聴することができます」と述べる一方で、一部のコンテンツプロバイダーと権利問題について協議中であることを認めました。



なお、Hulu、HBO Max、Paramount+、Discovery+、Peacockといったサブスクリプション型の動画ストリーミング配信サービスはすでに広告ありプランを提供しており、Disney+は2022年後半に広告ありプランを発表する予定です。