Netflixが広告なしの無料プランをケニアで開始

Netflixが多くの人にサービスを体験してもらうための「広告も支払い情報の登録も必要ない無料プラン」をケニアで開始したと発表しました。 About Netflix - Netflix Launches Free Plan in Kenya https://about.netflix.com/en/news/netflix-launches-free-plan-in-kenya

・関連記事

Netflixの「30日間の無料体験」が終了へ - GIGAZINE



無料でドラマ「2人のローマ教皇」「ストレンジャー・シングス」などを見られるお試しサービスをNetflixが開始 - GIGAZINE



Netflixが月額料金値上げの対象地域を拡大 - GIGAZINE



Netflixが「子どもが直近で見た作品や好きなジャンルの傾向」をメールで通知する機能を追加 - GIGAZINE



無料でNetflixライクな自前のストリーミング配信環境を構築できる「Streama」 - GIGAZINE



Netflixがサービスを利用していない会員の契約を自動でキャンセルするように - GIGAZINE



Netflixの加入者が2億人を突破 - GIGAZINE



2021年09月21日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.