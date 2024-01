2024年01月30日 15時00分 ネットサービス

Amazonプライム・ビデオで広告が配信開始、広告の長さやAmazonの収益見込みはどんな感じ?



Amazonプライム・ビデオでは一部の国で番組や映画を視聴する際に広告を表示するようになることが告知されていました。2024年1月29日には導入が開始され、広告の実態や広告で拡大を狙うAmazonの収益見込みが報じられています。



Amazonは2023年9月に、「2024年初頭から、Amazonプライム・ビデオでのコンテンツ視聴時に広告を導入する」という計画を発表しました。この施策は2024年初頭からアメリカ、イギリス、ドイツ、カナダで開始され、その後フランス、イタリア、スペイン、メキシコ、オーストラリアにも拡大される予定です。なお、記事作成時点で、日本で導入されるかどうかは不明です。



その後、2023年12月にはプライム会員宛にメールが配信され、「2024年1月29日より広告が開始する」ことや、「Amazonプライムの会費に加えて月額2.99ドル(約430円)を追加で支払うと、広告無しプランに加入できる」ということが告知されました。



告知には、「私たちは、テレビCMや他のストリーミングサービスよりも、広告を大幅に減らすことを目指しています」と記載されていました。



そして、実際に2024年1月29日からAmazonプライム会員でもプライム・ビデオ視聴時に広告が配信されるようになった他、プライム・ビデオにアクセスすると「広告ありで視聴する」「広告なしのプランにアップグレードする」というポップアップが表示されるようになりました。



Amazon Prime Video now has ads. Customers can pay an extra $2.99/month to go ad-free. pic.twitter.com/OXw3elTLwe — Nolan Clemmons (@clemmons_io)



ウォール・ストリート・ジャーナル(以下、WSJ)によると、Amazonが広告主に対して実施したプレゼンテーションでは、広告の量は「1時間あたり2分から3分半」と発表されたとのこと。これは、事前の告知通り従来のテレビや他のサービスよりも「大幅に短い」と言えるとのこと。





また、広告の形態について、一部は映画や番組の再生が始まる前に数分間表示されますが、視聴中に中断して広告が流れることもあるそうです。



Amazonプライム会員は全世界で2億人を超えており、WSJよると、Amazonが広告主にプレゼンした資料では「Amazonプライム・ビデオの広告は、世界で毎月推定1億5900万人の視聴者にリーチする」という見込みが発表されています。この数値は、Netflixが2024年1月に発表した広告を受け取っている月間ユーザー数である「約2300万人」を大幅に上回っています。バンク・オブ・アメリカのアナリストであるジャスティン・ポスト氏は、Amazonはプライム・ビデオの広告導入により「年間32億ドルの広告収入」と、「広告なしプランによる16億ドルの追加収入」を生み出す可能性があると推定を述べました。



WSJは、広告が増えることでサブスクリプションの継続をしたくなくなる可能性を指摘する専門家の意見や、実際にAmazonプライムを解約したユーザーの声などを多数取り上げています。一方で、テクノロジー系メディアの9to5Macは「ほとんどの人はAmazonプライム・ビデオのためではなく送料無料などの目的でAmazonプライムのサブスクリプションに加入しているため、広告に不満の声は多く上がると思いますが、解約する人はほとんどいないでしょう」と予測しています。