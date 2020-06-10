今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2020年6月のセキュリティ更新プログラムを公開しました。詳しくはセキュリティ更新プログラム ガイドをご覧ください。https://t.co/U5eJTOOIIC— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) June 9, 2020
「2020年6月のセキュリティ更新プログラム (月例)」で今月公開したセキュリティ更新プログラムについて解説しています。https://t.co/IecyikSvYH— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) June 10, 2020
◆Windows 10 v2004、v1909、v1903、v1809、v1803
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v2004：4557957
Windows 10 v1903 および Windows 10 v1909：4549951、4560960、4556799
Windows 10 v1809：4561608
Windows 10 v1803：4561621
◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v2004、v1909、v1903、v1803)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019：4561608
Windows Server 2016：4561616
Windows Server v2004：4557957
Windows Server v1903 および Windows Server v1909：4560960
Windows Server v1803：4561621
◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ：4561666
Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ：4561673
Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ：4561612
Windows Server 2012 セキュリティのみ：4561674
◆Internet Explorer
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Internet Explorer の累積的な更新プログラム：4561603
◆Microsoft Office 関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Office に関連するサポート技術情報：4484342、4484396、4484410、4484403、4484373、4484378、4484361、4484351、4484415、4484380、4484399、4484369、4484387
◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft SharePoint に関連するサポート技術情報：4484402、4484400、4484414、4484405、4484409、4484391
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Visual Studio 2015 に関連するサポート技術情報：4562053
Visual Studio のセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください
Visual Studio の更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/visualstudio を参照してください。
◆System Center Operations Manager (SCOM)
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
System Center Operations Manager のセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください
System Center Operations Manager の更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/system-center/scom を参照してください
◆Azure DevOps Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Azure DevOps Server のセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください
Azure DevOps の更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/devops を参照してください
◆ChakraCore
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
ChakraCore のセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください
ChakraCore の更新プログラムの詳細については、https://github.com/Microsoft/ChakraCore/wiki (英語情報) と https://github.com/Microsoft/ChakraCore/releases/ (英語情報) を参照してください
◆Adobe Flash Player
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Adobe Flash Player に関連するサポート技術情報：4561600
Adobe Flash Player のセキュリティ アドバイザリ：https://portal.msrc.microsoft.com/ja-JP/security-guidance/advisory/adv200010
Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年7月15日(水)に提供予定となっています。
セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020 年) - Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/
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