今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2023 年 6 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2023/06/202306-security-update/
2023年6月のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/iw74ipish5#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/tNmoY6gXt1— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
◆Windows 11 v22H2、 v21H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
v22H2 5027231
v21H2 5027223
◆Windows 10 v22H2、 v21H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5027215
◆Windows Server 2022(Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5027225
◆Windows Server 2019、2016(Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019 5027222
Windows Server 2016 5027219
◆Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012(Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2012 R2
Monthly Rollup 5027271
Security Only 5027282
Windows Server 2012
Monthly Rollup 5027283
Security Only 5027281
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/exchange
Released: June 2023 Exchange Server Security Updates
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dotnet
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio
◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dynamics365
◆Microsoft Azure関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure
◆Windows Sysmon
最大深刻度：
低
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/sysinternals
◆Remote Desktop client for Windows Desktop
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-desktop/whats-new-client-windows
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2023年7月12日(水)提供予定となっています。
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