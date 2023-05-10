今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2023 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2023/05/202305-security-update/
2023年5月のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/PLhv3FGxNd#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/IdPV5eUBOU— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
◆Windows 11 v21H2 および v22H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
V22 H2 5026372
V21 H2 5026368
◆Windows 10 v22H2,v21H2,および v20H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5026361
◆Windows Server 2022(Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5026370
Hotpatch 5026456
◆Windows Server 2019、2016(Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019 5026362
Windows Server 2016 5026363
◆Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012(Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2012 R2
Monthly Rollup 5026415
Security Only 5026409
Windows Server 2012
Monthly Rollup 5026419
Security Only 5026411
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio
◆Windows Sysmon
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/sysinternals
◆Microsoft Remote Desktop
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure/virtual-desktop/whats-new-client-windows
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2023年6月14日(水)提供予定となっています。
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