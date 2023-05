今日は毎月恒例「Windows Update」の日

◆Windows 11 v21H2 および v22H2 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: V22 H2 5026372 V21 H2 5026368 ◆Windows 10 v22H2,v21H2,および v20H2 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: 5026361 ◆Windows Server 2022(Server Core installation を含む) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: 5026370 Hotpatch 5026456 ◆Windows Server 2019、2016(Server Core installation を含む) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server 2019 5026362 Windows Server 2016 5026363 ◆Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012(Server Core installation を含む) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup 5026415 Security Only 5026409 Windows Server 2012 Monthly Rollup 5026419 Security Only 5026411 ◆Microsoft Office 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/officeupdates ◆Microsoft SharePoint 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates ◆Microsoft Visual Studio 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: 情報漏えい 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/visualstudio ◆Windows Sysmon 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: 特権の昇格 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/sysinternals ◆Microsoft Remote Desktop 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: 情報漏えい 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/azure/virtual-desktop/whats-new-client-windows なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2023年6月14日(水)提供予定となっています。

2023年05月10日 11時57分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

