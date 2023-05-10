2023年05月10日 11時57分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。



2023 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2023/05/202305-security-update/







◆Windows 11 v21H2 および v22H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

V22 H2 5026372

V21 H2 5026368



◆Windows 10 v22H2,v21H2,および v20H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5026361



◆Windows Server 2022(Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5026370

Hotpatch 5026456



◆Windows Server 2019、2016(Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019 5026362

Windows Server 2016 5026363



◆Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012(Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2012 R2

Monthly Rollup 5026415

Security Only 5026409

Windows Server 2012

Monthly Rollup 5026419

Security Only 5026411



◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates



◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates



◆Microsoft Visual Studio

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

情報漏えい



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/visualstudio



◆Windows Sysmon

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/sysinternals



◆Microsoft Remote Desktop

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

情報漏えい



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure/virtual-desktop/whats-new-client-windows



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2023年6月14日(水)提供予定となっています。