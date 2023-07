今日は毎月恒例「Windows Update」の日

2023 年 7 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center https://msrc.microsoft.com/blog/2023/07/202307-security-update/ ◆Windows 11 v22H2, v21H2 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: V22H2 5028185 V21H2 5028182 ◆Windows 10 v22H2, v21H2 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: 5028166 ◆Windows Server 2022 (Server Core installationを含む) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: 5028171 ◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server 2019, 5028168 Windows Server 2016, 5028169 ◆Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 (Server Core installation を含む) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup 5028228 Security Only 5028223 Windows Server 2012 Monthly Rollup 5028232 Security Only 5028233 ◆Microsoft Office 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/officeupdates ◆Microsoft SharePoint 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates ◆Microsoft .NET 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: 特権の昇格 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/dotnet ◆Microsoft Visual Studio 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードの実行が可能 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/visualstudio ◆Microsoft Dynamics 365 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: なりすまし 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/dynamics365 ◆Azure 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: 特権の昇格 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/azure ◆Windows Admin Center 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: なりすまし 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/windows-server/manage/windows-admin-center/overview ◆Microsoft Malware Protection Engine 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: 特権の昇格 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: https://learn.microsoft.com/system-center なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2023年8月9日(水)提供予定となっています。

2023年07月12日 12時35分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

