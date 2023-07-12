今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2023 年 7 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/ycL4LH0NcK#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/7gI0eVFwmg— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
2023 年 7 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2023/07/202307-security-update/
◆Windows 11 v22H2, v21H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
V22H2 5028185
V21H2 5028182
◆Windows 10 v22H2, v21H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5028166
◆Windows Server 2022 (Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5028171
◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019, 5028168
Windows Server 2016, 5028169
◆Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2012 R2
Monthly Rollup 5028228
Security Only 5028223
Windows Server 2012
Monthly Rollup 5028232
Security Only 5028233
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dotnet
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio
◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dynamics365
◆Azure 関連のソフトウェア
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure
◆Windows Admin Center
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/windows-server/manage/windows-admin-center/overview
◆Microsoft Malware Protection Engine
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/system-center
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2023年8月9日(水)提供予定となっています。
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