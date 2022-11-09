今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2022 年 11 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/11/08/202211-security-update/
2022年11月のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いしますhttps://t.co/UVZDvvkWit#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/a4DQrYzBVa— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
◆Windows 11 および v22H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5019961
v22H2 5019980
◆Windows 10 v21H2, v21H1, およびv20H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5019959
◆Windows Server 2022 (Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5019081
◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019,5019966
Windows Server 2016,5019964
◆Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2
Monthly Rollup 5020023
Security Only 5020010
Windows Server 2012
Monthly Rollup 5020009
Security Only 5020003
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド およびhttps://learn.microsoft.com/officeupdates を参考にしてください。
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド およびhttps://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates を参考にしてください。
◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/exchange
Released: November 2022 Exchange Server Security Updates
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド および https://learn.microsoft.com/dotnet を参考にしてください。
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド および https://learn.microsoft.com/visualstudioを参考にしてください。
◆Microsoft Dynamics
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド および https://learn.microsoft.com/dynamicsを参考にしてください。
◆Microsoft Azure-related software
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド および https://learn.microsoft.com/azure を参考にしてください。
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2022年12月14日(水)提供予定となっています。
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