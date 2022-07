2022年07月13日 10時02分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。



2022 年 7 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2022/07/12/202207-security-updates/



2022 年 7 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド - Microsoft

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Jul







◆Windows 11

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

5015814



◆Windows 10 v21H2、v21H1、およびv20H2

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

5015807



◆Windows Server 2022(Server Core installationを含む)

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

5015827



◆Windows Server 2019、2016、v20 H2(Server Core installationを含む)

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

Windows Server 2019:5015811

Windows Server 2016:5015808



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012(Server Core installationを含む)

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

Windows 8.1、Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup:5015874

Security Only:5015877

Windows Server 2012 Monthly Rollup:5015863

Security Only:5015875



◆Microsoft Office

最大深刻度:

重要



最も大きな影響:

セキュリティ機能のバイパス



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラムガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/officeupdatesを参考にしてください。



◆Skype for Business Server and Microsoft Lync Server

最大深刻度:

重要



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラムガイドおよび5016714を参考にしてください。



◆Microsoft Azure-related software

最大深刻度:

重要



最も大きな影響:

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラムガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/ja-jp/azureを参考にしてください。



◆Microsoft Defender for Endpoint for Linux

最大深刻度:

重要



最も大きな影響:

改ざん



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラムガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/security/defender-endpoint/microsoft-defender-endpoint-linuxを参考にしてください。



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2022年8月10日(水)提供予定となっています。