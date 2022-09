今日は毎月恒例「Windows Update」の日

・関連記事

Windowsのセキュリティアプリ「Microsoft Defender」がChromeやDiscordなどをマルウェアと誤検知するバグが発生 - GIGAZINE



Windows 11を実行したMacBook Airが3万円以上高いXPS 13 Plusを性能で上回ったという報告 - GIGAZINE



Windows 11のウィジェットがタスクバー上で通知を表示できるようにライブアニメーションに対応 - GIGAZINE



2023年はPCやタブレットの出荷台数が2022年よりもさらに落ち込むとの予想 - GIGAZINE



2022年09月14日 10時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.