今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2022 年 8 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/08/09/202208-security-updates/
2022 年 8 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド - Microsoft
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Aug
2022年8月のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている企業組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いしますhttps://t.co/1KkoeYXvNw#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/Uz7iY9baxB— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
◆Windows 11
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5016629
◆Windows 10 v21H2, v21H1, およびv20H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5016616
◆Windows Server 2022(Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5016627
◆Windows Server 2019 , 2016, v20 H2(Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019：5016623
Windows Server 2016：5016622
◆Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012(Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1
Windows Server 2012 R2
Monthly Rollup 5016681 Security Only 5016683
Windows Server 2012
Monthly Rollup 5016672 Security Only 5016684
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラムガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/officeupdatesを参考にしてください。
◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Released: August 2022 Exchange Server Security Updates
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラムガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/dotnetを参考にしてください。
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラムガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/visualstudioを参考にしてください。
◆Microsoft Azure-related software
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/ja-jp/azureを参考にしてください。
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2022年9月13日(水)提供予定となっています。
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