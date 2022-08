2022年08月10日 11時05分 ゲーム

ゲームエンジン大手「Unity」が2兆3700億円の買収提案を受ける、Unity側は提案を検討



モバイル向けのゲームやアプリ広告を手がけるアメリカのモバイルテクノロジー企業・AppLovinが2022年8月9日に、「原神」や「ポケモン GO」の開発に使われているゲームエンジン「Unity」で有名なUnity Softwareに対し、175億4000万ドル(約2兆3700億円)での買収案を提示したと発表しました。



AppLovinはUnityに対し、同社の8月8日の株価に対して18%が上乗せされた1株当たり58.85ドル(約7960円)で株式を買い取る非拘束の買収計画、つまり法的拘束力を有さない買収の意向を表明しました。これにより、AppLovinはUnityの発行済み株式の45%、議決権の51%を保有する計画です。





今回の買収提案が特に注目されているのは、Unityが2022年7月に発表したironSourceの買収を中止することが条件となっている点です。



ロイターによると、Unityは提案について取締役会で評価すると回答したとのこと。AppLovinのCEOであるAdam Foroughi氏は声明の中で、「私たちは、AppLovinとUnityが一緒になることで、この途方もない成長の可能性を秘めた市場をリードしていくビジネスが生み出されると確信しています」と述べました。



また、ロイターはUnityが中国で合弁会社を設立するためにAlibaba GroupやOPPO、TikTokを手がけるByteDanceなどとを10億ドル(約1350億円)規模の契約を締結したとも報じています。



ゲーム業界で再編の動きが強まっている背景には、歴史的なピッチで進むインフレや、パンデミックの規制緩和によるアウトドア志向の高まりでゲーム業界の成長が鈍化するという警戒感があるとのこと。



モバイル市場のニュースを扱うMobile Dev Memoは、買収提案について「AppLovinとUnityの合併は、Unityのゲームエンジン事業におけるシナジーを引き出し、ironSourceとの合併では期待できそうになかった、より完全に水平統合された企業の出現につながる可能性を秘めています」と評価しました。



一方で、投資会社であるWedbush Securitiesでアナリストを務めるMichael Pachter氏は、「Unityに提示された価格は、同社の本質的な価値をはるかに下回るように見えるため、これを理由にUnityが提案を拒否することを期待しています」とコメントしました。