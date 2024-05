AI性能を重視したIntel第14世代SoC「Core Ultra」に搭載されたNPUの性能とは？

Chips and CheeseはCore Ultraに搭載されたNPUについて「機械学習ワークロードでのパフォーマンス向上や消費電力の低下を目指しており、INT8やFP16に焦点を当ててきました」と説明。一方で「NPUを用いたアクセラレーターは本質的に汎用(はんよう)コンピューティングにおける柔軟さに欠け、特定の機械学習モデルを実行できない場合があります。そのため、カスタムアクセラレーターの設計には、特定の機械学習モデルを実行させるために構築したソフトウェアエコシステムが必要です」と指摘しています。 さらに「一部の機械学習モデルによっては、NPUの使用によって消費電力が低く抑えられますが、必ずしもパフォーマンスが向上するとは限りません。たしかに、Core Ultra内蔵グラフィックスの電力は最大20Wに達する一方で、NPUの電力が7Wを超えることはめったにありません。しかし、消費電力の高さと引き換えに内蔵グラフィックスはNPUを上回るパフォーマンスと柔軟性をユーザーに提供することが可能で、機械学習ワークロードを実行しようとしない限り、内蔵グラフィックスの方が桁違いに高いパフォーマンスを実感できるでしょう」と述べ、「確かにNPUは特定の状況で役に立つかもしれませんが、『AI PC』とラベル付けするのは間違っていると思います」と批判しました。 最後にChips and Cheeseは「ここ15年でGPUの性能は飛躍的に向上してきました。今日ではGPUを用いたコンピューティングは合理的に使用可能な状態にまで達しています。NPUにも同じような進化が起こる事を祈っています」との展望を語っています。

Intelが2023年12月に正式発表した第14世代CoreプラットフォームのノートPC向けプロセッサ「 Core Ultra 」は、2023年9月に発表された Meteor Lake アーキテクチャがベースになっています。そんなCore UltraにはAI処理に特化したニューラルプロセッシングユニット(NPU)が搭載されており、このNPUについて海外メディアのChips and Cheeseが解説しています。 Intel Meteor Lake’s NPU – Chips and Cheese https://chipsandcheese.com/2024/04/22/intel-meteor-lakes-npu/

2024年05月05日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1r_ut

