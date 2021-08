Intelがゲーム高画質化技術「XeSS」や次世代プロセッサ「Alder Lake」の詳細を発表

・関連記事

Intelが高性能グラフィックスブランド「Intel Arc」を発表、次世代以降のアーキテクチャのコードネームも明らかに - GIGAZINE



Intelが2兆2000億円規模の工場建設への投資と敷地の提供をEU諸国に要請、半導体製造事業をヨーロッパで広く展開予定か - GIGAZINE



IntelがQualcommと提携し新チップを製造すると発表、2025年までのロードマップも公開 - GIGAZINE



Intelが2兆円超を投じてファウンドリサービスの拡充を目指す「IDM 2.0」を発表、「Apple Siliconの製造を目論んでいる」との指摘も - GIGAZINE



Intelが復活するために解決するべき5つの問題とは? - GIGAZINE

2021年08月20日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

