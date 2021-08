Intelが高性能グラフィックスブランド「Intel Arc」を発表、次世代以降のアーキテクチャのコードネームも明らかに

Intelが、消費者向け高性能グラフィックスブランド「 Intel Arc 」を2021年8月16日に発表しました。Intelは、2022年第1四半期に最初のディスクリートゲーミンググラフィックスボードとノートPC用のGPUを市場に投入すると述べています。 Intel Introduces New High-Performance Graphics Brand: Intel Arc https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/introducing-discrete-graphics-brand-intel-arc.html Intel® Arc™ Graphics – Let’s Play https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/visual-technology/arc-discrete-graphics.html Intel Arc Announced: 'Alchemist' Discrete Gaming GPUs Land In Q1 2022 | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/intel-arc-branding-announced-alchemist-discrete-gpus-land-in-q1-2022 20年以上にわたって統合グラフィックスを開発してきたIntelが展開したディスクリートGPU製品「Intel Xeグラフィックス」については、以下の記事を読めばよくわかります。 Intelの次世代GPU「Xeグラフィックス」についてIntelのグラフィックス部門責任者が語る - GIGAZINE

2021年08月17日 10時30分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

