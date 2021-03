2021年03月31日 17時20分 メモ

Intel第11世代Coreプロセッサ「Rocket Lake-S」は第10世代やRyzen 9と比べてどれぐらいの性能なのか?



Intelの第11世代Coreプロセッサ「Rocket Lake-S」が、2021年3月30日(火)に発売されました。Rocket Lake-SのCPUアーキテクチャは、第6世代~第10世代Coreプロセッサで使われてきた「Skylake」ではなく「Cypress Cove」を採用。グラフィック性能も大幅に強化されています。



IT系ニュースサイトでは続々とレビューやベンチマーク結果が公開されていて、第10世代Coreプロセッサ「Comet Lake-S」やライバル・AMDの「Ryzen 9」などと比較したときの位置づけが明らかになっています。



ニュースサイト・Ars Technicaは「第11世代のRocket Lake-SゲーミングCPUは我々を感動させるものではありませんでした」「魅力的な世代交代には見えません」と、かなり厳しめの評価を行っています。



Ars TechnicaがRocket Lake-Sの最上位モデルである「Core i9-11900K」と、1つ前の世代である第10世代Coreプロセッサ(Comet Lake-S)「Core i9-10900K」、AMDの「Ryzen 9 5950X」「Ryzen 9 5900X」でCinebenchのCPUベンチマーク(マルチスレッド)を行ったところ、スコアはRyzen 9勢が上位だっただけではなく、一世代前のCore i9-10900KがCore i9-11900Kを上回りました。これは、Core i9-10900Kの方がコア数が2つ多いためで、PassMark PerformanceTestやGeekbench 5を用いたCPUベンチマークでも同様の結果となりました。このことについてArs Technicaは「何ら驚くことではない」と記しています。なお、シングルスレッドのベンチマークではCore i9-11900Kが4つの中で最もいいスコアとなりましたが「実世界で純粋なシングルスレッドのワークロードは少ないので、あまり気にしないでください」とArs Technicaはコメントしています。



Cinebench Passmark Geekbench 5 Ryzen 9 5950X 10085 47835 15102 Ryzen 9 5900X 8390 41128 13667 Core i9-10900K 6583 25903 11085 Core i9-11900K 5947 26835 10469



ゲーミング性能を測れる3DMarkの「Time Spy benchmark」でのCPUベンチマークでは、4つのCPUは拮抗した数字となりました。ただし、よりCPUに最適化された高度なライブラリを利用する「Time Spy Extreme」では、またもCore i9-10900KがCore i9 11900Kを上回っています。



Time Spy Time Spy Extreme Ryzen 9 5950X 12310 8484 Ryzen 9 5900X 12056 7473 Core i9-10900K 12318 6688 Core i9-11900K 12464 5945



Cinebench R20を用いた消費電力測定においても、Ryzen 9 5950Xが204Wだったのに対して、Core i9-11900Kは278Wとやや分が悪い結果となりました。ただし、Core i9-10900Kは336Wと、さらに消費電力が多い結果となりました。





こうした結果から、Ars Technicaは第11世代Coreプロセッサについて、「第10世代Coreプロセッサより低い消費電力」「第10世代のIntel製Coreプロセッサと比較して統合型グラフィックス性能が向上」などをいい点として挙げましたが、悪い点として「マルチスレッド性能が第10世代Coreプロセッサと比べて低い、Ryzen 9と比べると大幅に低い」「Ryzen 9と比べて消費電力が多い」を挙げ、「Rocket Lake-Sは改善というより、世代ごと後退しているように見える」「AMDのプロセッサはほぼ同じ価格で、高性能・低消費電力を実現している」と、厳しくまとめています。



IT系ニュースサイト・AnandTechも同じように複数のベンチマークを行った結果として「消費電力は犠牲にしているものの、いくつかの分野ではパフォーマンス向上があり、Intelの高速化ソリューションである『AVX-512』を消費者市場に提供してくれる」と評価。ただ、多くの人の利用環境ではAVX-512が有効になっていないため「古いプロセッサや競合製品の方がパフォーマンスが向上するでしょう」と、やはり厳しいコメントをしています。



このほか、ニュースサイト・PCGamerはざっくりと「ロック解除後はCore i9-10900Kと同等の性能を発揮」「AMDよりわずかに高速なゲームFPS」をいい点として挙げた上で、「PCIe 4.0の性能が低い」「Core i9の性能が落ち目」「不必要に高い」を悪い点として列挙しました。



