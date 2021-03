2021年03月31日 16時00分 ソフトウェア

アダルトコンテンツの制限を有効化すると「Asian」という検索が全部弾かれるSafariの不具合が修正される



iOSの設定からアダルトコンテンツの制限を有効化した場合、Safariで「Asian(アジア人/アジアの)」という検索が全てブロックされてしまうという不具合が修正されました。



Apple will finally fix the iOS issue that blocked searches for 'Asian' as adult content

https://mashable.com/article/apple-asian-adult-content-filter-ios-fix/



iOS 14.5 no longer blocks web searches for 'Asian' in Safari with content restrictions enabled - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/03/30/ios-14-5-no-longer-blocks-web-searches-for-asian-in-safari-with-content-restrictions-enabled/



Apple patches bug that blocked searches for 'Asian' as adult content | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/21/03/30/apple-patches-bug-that-blocked-searches-for-asian-as-adult-content



iOSではペアレンタルコントロール機能の一部として、成人向けウェブサイトを制限することができる機能が実装されています。この機能は「設定」の「コンテンツ制限」という項目内の「Webコンテンツ」から有効化できます。



お子様の iPhone、iPad、iPod touch でペアレンタルコントロールを使う - Apple サポート

https://support.apple.com/ja-jp/HT201304#web-content





しかし、この機能を有効化した場合、「Safariで『Asian』という単語の検索ができなくなる」という現象が2019年12月に確認されていました。実際に同機能を有効化した後にSafariで「Stop Asian Hate(アジア系へのヘイトをやめよう)」と検索した画面が以下。「You cannot browse this page at "google.com" because it is restricted("google.com"上の当該ページは制限されているので表示できません)」とフィルタリングされてしまっていることがわかります。





この現象は、「Asian food(アジア料理)」「Asian actors(アジア系俳優)」「Asian art(アジアの芸術)」など、「Asian」という単語が含まれれば必ず発生したとのこと。



問題の機能はあくまで成人向けWebサイトを対象としているはずであり、「Asian」という極めて一般的な単語を全てブロックするというのは明白におかしいと非難が続発しましたが、1年以上にわたってこの問題が修正されることはありませんでした。しかし、2021年3月31日時点でベータテストが続いているiOS 14.5において、ようやくこの問題が修正されたことが確認されました。



iOS 14.5のベータ版を導入すると、同機能を有効化しても以下のように「Asian」を含む検索が可能です。





この問題を詳しく報じたニュースサイトのMashableによると、Appleが1年以上放置した問題に対応したのは、Google検索の広報担当者であるダニー・サリバン氏がTwitterで「Google側に原因がないことを明確にする」と語ったことが影響を与えた可能性があるとのこと。





なお、2021年3月31日時点ではiOS 14.5の正式リリース日は未定です。