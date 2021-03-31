2021年3月31日のヘッドラインニュース
2021年秋にオープンする南大阪エリア最大級の商業施設・セブンパーク天美の中に「TOHOシネマズ セブンパーク天美」が出店することが明らかになりました。規模は10スクリーン約1600席。大阪府内では梅田、なんば、泉北、鳳、くずはモールに続く6つ目のTOHOシネマズということになります。なお、IMAXレーザーやIMAX、MX4D、TCX、Dolby Atmosの設備が導入されるのかどうかはまだ発表されていません。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
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動物からの感染有力 新型コロナ起源―研究所流出には否定的・ＷＨＯ中国調査団：時事ドットコム
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大阪府 2人死亡 新たに599人感染確認 500人以上は1月23日以来 | 新型コロナ 国内感染者数 | NHKニュース
大阪府「まん延防止等重点措置」国に適用要請を決定 全国で初 | 新型コロナウイルス | NHKニュース
神社本庁が「絶対に負けられない戦い」で全面敗訴 裁判で訴えた“強烈な言葉”とは | 文春オンライン
木村花さん母「すごく歯がゆくて悔しい」 BPO、「テラハ」の人権侵害認定せず ：東京新聞 TOKYO Web
ロシア、ミャンマー国軍支援を強化 クーデターを正当化「選挙不正が原因」 反欧米勢力結集へ：東京新聞 TOKYO Web
厚労省 職員送別会問題で処分発表 主催の課長は事実上の更迭 | 新型コロナウイルス | NHKニュース
男女格差、日本は世界120位 G7で最下位：朝日新聞デジタル
香港「1国2制度」事実上終わる 全人代、選挙制度の見直し決定 | 毎日新聞
「桜」新たに安倍前首相ら不起訴 夕食会費問題で東京地検特捜部 ｜ 共同通信
ファミリーマート レジ担当が不要 新しいコンビニをオープンへ | NHKニュース
東京23区 すべての区で人口が前の月を下回る 25年ぶり | 新型コロナウイルス | NHKニュース
スエズ運河再開 滞留の巨大船、次々航行 今後の焦点は原因調査 | 毎日新聞
偽版画流通、丸善が公表せず 大阪の画商、１７年前販売か―藤田嗣治「猫の本」など：時事ドットコム
浪人を進学に 生徒数日本一「N高等学校」が進学率を“粉飾”していた 【内部資料入手】 | 文春オンライン
アジア系女性、突然蹴られ重傷 NY、ヘイトクライムか：朝日新聞デジタル
ミャンマー弾圧の死者500人超 少数民族武装勢力、報復を警告 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
アメリカの感染状況「これから大変なことに」＝米CDC所長 - BBCニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Qアノンと日本発の匿名掲示板カルチャー【4】 - 清義明｜論座 - 朝日新聞社の言論サイト
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ジャストシステムの一太郎、中央省庁の相次ぐ法案ミスからとんだとばっちり : 市況かぶ全力２階建
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