2021年03月31日 20時00分 ウェブアプリ

夜空に輝く人工衛星の位置をストリートビューの上に重ねて表示してくれるウェブアプリ「See A Satellite Tonight」を使ってみた



地球の周囲には無数の人工衛星が浮かんでおり、いくつかの人工衛星は地上から目視できる距離を飛んでいます。そんな人工衛星が、地上から見上げるとどのあたりを飛んでいるのザックリ伝えてくれるのが、ウェブアプリの「See A Satellite Tonight」です。目視可能な人工衛星の位置をGoogleストリートビューと重ねて表示してくれるため、実際にSpaceXが展開する衛星インターネットサービス「Starlink」の人工衛星や国際宇宙ステーションが、何時に・どの方向で観察できるのか調べてみました。



See A Satellite Tonight

https://james.darpinian.com/satellites/



「See A Satellite Tonight」のトップページはこんな感じ。どこでもいいので、画面内をクリックすると「See A Satellite Tonight」が起動します。





画面をクリックすると、現在地の夜空の情報を表示するために、位置情報へのアクセスの許可を求められます。現在地は自分で指定することもできるので、今回は「許可しない」をクリック。





しばらく待つと、「See A Satellite Tonight」が起動します。本来なら画面右側にGoogleストリートビューが表示されるのですが、今回は位置情報へのアクセスを許可していないため、表示されていません。Googleストリートビューに表示する位置を指定するために「Open Street View」をクリックします。





次に、表示させたい地点を入力して「OK」をクリックします。今回は東京タワーの上空を飛ぶ人工衛星の情報を調べたいので、「東京都港区芝公園4」と入力しました。





「See A Satellite Tonight」で東京タワー付近から目視できる人工衛星の位置を表示させた画面はこんな感じ。画面左から順に、「人工衛星を観察できる日付・時刻」「宇宙から見た指定地点と人工衛星の位置関係」「Googleストリートビューと目視できる人工衛星や星の位置を重ね合わせた映像」が表示されています。





画面左に表示された日付・時刻をクリックすると、その日付・時刻に観察できる人工衛星の情報を確認できます。今回は、2021年4月1日午後6時54分の、東京タワー周辺の夜空を観察してみます。





2021年4月1日午後6時54分の宇宙から見た東京タワー周辺と人工衛星の位置関係はこんな感じ。北西の空をStarlinkの人工衛星が1列に飛んでいくことが分かります。また、画面下部には「雲が空を覆う可能性があります(午後6時54分は、22%の確率でくもり)」と、その時刻の天気予報も表示されています。





画面右端にはGoogleストリートビュー上に人工衛星の位置を重ね合わせた映像が表示されます。芝公園から東京タワーを見上げると、Starlinkの衛星も観察できることが分かります。また、画面上部に表示された「Schedule a reminder to go outside and look」をクリックすると……





こんな感じに、「ブラウザ通知」「Googleカレンダー」「iCal形式のカレンダーファイル」のいずれかの方法で、天体観測する予定の通知を設定できます。





また、画面中央下部の「Change location」をクリックすると、観察地点を切り替えることができます。





試しに、ロンドンで観察できる人工衛星の情報を調べると、2021/04/01の午前5時20分にStarlinkの人工衛星を2列同時に観察できることが分かりました。