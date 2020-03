アナログカラーテレビの「砂嵐」はなぜカラーではなく白黒なのか、そして時折カラーに見えるのはなぜなのか？

テレビ放送の方式の1つであるアナログ放送は、1990年代末から主に先進国においてデジタル放送への置き換えが進み、徐々にその姿を見かける機会が減ってきましが、アナログテレビで画面に白い点が大量に現れる「 砂嵐 」が映し出されたのを目にしたことがある人も多いはず。その「砂嵐」に対し、「アナログカラーテレビの砂嵐はなぜカラーではないのか?」という疑問が Stack Exchange に投稿され、考察がなされています。 electrical engineering - Why do color TVs make black and white snow? - Engineering Stack Exchange https://engineering.stackexchange.com/questions/33737/why-do-color-tvs-make-black-and-white-snow 質問を投稿した Glorfindel さんは「白黒テレビの砂嵐が白黒なのはわかるが、カラーテレビの砂嵐はなぜカラーではないのか?」という疑問を持ったとのこと。「ノイズをカラー映像の信号としてデコードしないのだろうか?」と推察しています。 この質問に対する Transistor さんの回答によると、テレビの受信機は 水平帰線期間 において、カラー信号を正しく再現するのに必要な カラーバースト信号 をのせた 副搬送波 を検出できないとのこと。そのため、受信機は カラーキラー回路 をオンにして色信号の受信を停止するので、白黒のノイズが発生すると説明されています。

2020年03月31日 08時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1n_yi

