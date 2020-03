2020年03月31日 17時01分 アート

1億円越えのゴッホの絵画が新型コロナウイルスの流行で閉館中の美術館から盗まれる



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受けて休館中のオランダにある美術館「シンガーラーレン」からフィンセント・ファン・ゴッホの絵画が盗まれました。絵画の推定価値は100万~600万ユーロ(約1億2000万円~7億1000万円)だとされています。



シンガーラーレンはオランダの首都アムステルダムの南東に位置するラーレンという都市にあり、アメリカの芸術家であるウィリアム・ヘンリー・シンガーと妻アンナのコレクションを展示しています。



奇しくもゴッホの生誕167年にあたる2020年3月30日の午前3時15分ごろ、強盗は美術館入り口の巨大ガラス窓を破って建物内に入り、絵画を盗み出しました。その後、非常アラームを受けて警察がかけつけた時には泥棒も絵画も消えた後だったとのこと。



盗まれたのは1884年の作品「The Parsonage Garden at Nuenen in Spring」(春のヌエネンの牧師館の庭)。この絵はゴッホが牧師である父が暮らす町・ノイネンに滞在していた時に描いたもので、父親の家から見えた教会の廃墟を題材にしています。美術調査員アルテュール・ブラント氏によると、絵画の推定価値は100万~600万ユーロ(約1億2000万円~7億1000万円)とのこと。





この絵画は1962年以降、オランダのフローニンゲン美術館が所蔵しており、シンガーラーレンは展示のために「春のヌエネンの牧師館の庭」を借りていました。



シンガーラーレン館長のJan Rudolph de Lorm氏は盗難を受け「ショックを受け、同時に信じられないほどの怒りを感じています。これはシンガーラーレンやフローニンゲン美術館にとって最悪の出来事ですが、私たち全員にとっても酷い出来事です。芸術は私たちの社会全体で共有され、人々に楽しみやインスピレーション、安らぎを与えるものです。特に、このような困難を迎えた時には」とコメントしています。





フローニンゲン美術館は盗難について「ショックを受けました」と述べているものの、警察の捜査を理由に、これ以上のコメントを控えています。



警察は監視カメラの映像を確認するとともに地元住民に質問するなどして捜査を開始しているとのこと。なお、シンガーラーレンから他に盗まれた作品があるのかどうかは、記事作成時点では不明となっています。