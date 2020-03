100年前に録音された銃声から第一次世界大戦終結の瞬間を「1分間の音」で再現するとこんな感じ

by Concord IWMの依頼により「WW1 Armistice Interpretation」を作成した音楽スタジオ Coda to Coda は「IWMのコレクションから得られた資料は、 西部戦線 で戦っていた兵士にとって、銃声がいかに激しく、 混沌 ( こんとん ) としたものであったかを教えてくれます。『WW1 Armistice Interpretation』が、第一次世界大戦終結の瞬間に思いをはせ、その時どんな音がしたかを知る助けになることを願っています」とコメントしました。

前述の「THE END OF THE WAR」は、この音源測距で1918年11月11日午前10時58分の瞬間を記録したものだといわれています。なお、「11時には終戦すると分かりきっているのに、なぜ10時58分まで砲撃が続いていたのか?」という問題については複数の要因が絡んでおり、主な理由は「連合軍が予備弾薬を運んで帰るのを嫌ったため」「もし戦闘が再開された際に優位に立つため」 だとされています が、「ドイツ側への圧力をギリギリまで維持するため」だったとも いわれています 。 また、第一次世界大戦の戦闘による最後の戦死者は、アメリカ軍の ヘンリー・ガンサー 二等兵だとされています。ガンサーは終戦の直前に階級が降格されてしまっており、遅れを取り戻すために躍起になっていたため、親友であるアーネスト・パウエル軍曹が伝えた命令を聞かずドイツ軍に向かって銃剣で突撃。ドイツ軍の機関銃により休戦協定発動の60秒前に射殺されました。ガンサーは、皮肉にもこの戦死によって二等兵から降格前の軍曹の階級に昇進しています。

2020年03月31日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

