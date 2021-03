PC・スマホのベンチマークソフト「Geekbench 5」をPro版も含めて徹底的に使ってみた

しかし、自作PCでパーツ組み替えをしていて、自分用のデータが欲しいだけの時などもあります。測定結果は自動的に投稿されますが、事前にアカウントを作っておくと、投稿された結果を削除することができます。 Sign up for the Geekbench Browser https://browser.geekbench.com/user/new 使用したいユーザー名、ログイン用のメールアドレス、パスワード、パスワード(確認用)を入力し「Sign up」をクリック。

2021年03月01日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by logc_nt

