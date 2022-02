IntelのGPUブランド「Arc」のロードマップ更新、デスクトップ向けは2022年第2四半期に出荷開始予定

Intelが2022年2月17日に開催した投資家会議において、消費者向け高性能グラフィックスブランド「 Arc 」のロードマップを更新しました。デスクトップ向け製品が2022年第2四半期に出荷されるという情報のほか、第3世代「Celestial」についての概略も紹介されました。 Intel Technology Roadmaps and Milestones https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-technology-roadmaps-milestones.html Intel Arc Update: Alchemist Laptops Q1, Desktops Q2; 4mil GPUs Total for 2022 https://www.anandtech.com/show/17263/intel-arc-update-alchemist-laptops-q1-desktops-q2-4mil-gpus-total-for-2022 Intelのコンピューティング・グラフィックス部門(AXG)のゼネラルマネージャーであるRaja Koduri氏は、Arcブランドのうち Xe-HPGマイクロアーキテクチャ に基づく第1世代「Alchemist」のデスクトップ向け製品の出荷が2022年第2四半期となることを発表。続いて CES 2022 で発表されていた事前情報を裏付けるかたちで、Alchemistのモバイル向け製品を2022年第1四半期に出荷することを発表しました。さらに、ワークステーション向け製品については2022年第3四半期に出荷することを明らかにし、2022年内に合計400万以上のArc製品を出荷する見通しであると伝えました。 Alchemist製品のスペックについての詳報は伝えられていませんが、以前からハードウェアベースのレイトレーシングとAI駆動のスーパーサンプリングを備えていること、TSMCの6nmプロセスを使用して製造されることなどが明らかになっています。

2022年02月18日 12時05分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

