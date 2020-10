2020年10月08日 12時00分 ハードウェア

Intelが第11世代デスクトップ向けCPU「Rocket Lake」を2021年第1四半期にリリースすると発表

by Thomas Hawk



Intelが2020年10月7日に投稿した公式ブログの中で、第11世代デスクトップ向けCPU「Rocket Lake」を2021年第1四半期にリリースすると発表しました。Rocket Lakeはシリアル伝送インターフェースのPCIe 4.0に対応する、Intel初のCPUとなることも明らかとなっています。



Intelのデスクトップおよびゲーム担当副社長であるJohn Bonini氏は公式ブログの中で、PCゲームはIntelのDNAの中に組み込まれており、長年にわたってゲーマーに最先端のPCゲームをプレイ可能にするハードウェアを提供してきたと主張。世界中のゲーム企業と協力して、リリース後もエクスペリエンスを継続的に調整してきたと述べています。





ゲームや第10世代プロセッサについて述べられた記事の末尾で、Bonini氏は「ご想像の通り、私たちは常に次のことやデスクトップCPUを改善する方法を見据えています。とは言うものの、次世代の第11世代Intel Coreデスクトッププロセッサ(コードネーム『Rocket Lake』)が2021年第1四半期に登場し、PCIe 4.0をサポートすることを確認できてうれしいです」とコメント。第11世代デスクトップ向けCPU「Rocket Lake」のリリースについて公式に発表しました。



Intelが10月7日に第11世代デスクトップ向けCPUについて発表したのは偶然ではなく、10月8日に行われるAMDの次期CPU「Zen 3」の発表にかぶせてきたのだろうとThe Vergeは指摘。2021年にIntelが新たなCPUをリリースするという発表は、AMDが発表するCPU以外にも選択肢があることをユーザーに認識させる意図があるとのこと。





Rocket Lakeがリリースされる正確な日程や性能の詳細については不明ですが、Videocardzなどの海外メディアはRocket Lakeが2021年3月に登場すると報じています。また、Rocket LakeはIntel400シリーズのマザーボードと互換性があるとみられています。



海外メディアのWccftechは、Rocket Lakeが10nmプロセスではなく14nmプロセスのチップになると指摘。10nmプロセスのチップではないものの、改良されたWillow Coveアーキテクチャの採用に加え、PCIe 4.0や次世代のデータ転送規格であるThunderbolt 4、Xe グラフィックスのサポートなど、前世代よりも大幅なアップグレードが期待されると述べました。