2021年8月20日のヘッドラインニュース

1995年に公開された映画「 GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 」が4Kリマスター処理を経て、2021年9月17日(金)に改めてIMAXで日米同時公開されることが決定しました。2021年10月1日(金)からはIMAXではない通常上映も行われます。

2021年08月20日 18時41分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

