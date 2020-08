2020年08月20日 11時15分 モバイル

Appleの時価総額が210兆円を突破、初の2兆ドル企業に



Appleがアメリカ初となる時価総額2兆ドル(約212兆円)を達成しました。日本で最も時価総額の高い企業はトヨタ自動車(23.3兆円)で、Appleはその9倍以上となる計算です。



Apple Reaches $2 Trillion, Punctuating Big Tech’s Grip - The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/08/19/technology/apple-2-trillion.html



Apple’s value soars to a record $2 trillion | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2020/08/apples-value-soars-to-a-record-2-trillion/



Apple is now a $2 trillion company - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/19/21375223/apple-2-trillion-market-cap-first-us-company-stock-price



現地時間2020年8月19日11時頃、Appleの株価が467.77ドル(約4万9628円)となり、同社の時価総額がアメリカ企業としては初の「2兆ドル」を突破しました。この記録的な株価はその後下落し、取引終了時点の株価は462.83ドル(約4万9104円)、時価総額は1.98兆ドル(約210兆円)となりました。





なお、2兆ドルを世界で初めて達成したのは、サウジアラビアの国有石油企業であるサウジアラムコです。同社の時価総額は2019年12月に一時的に2兆ドルをマークしましたがその後下落し、1兆8000億ドル(約191兆円)台をキープし続けています。Appleは2020年8月4日にサウジアラムコを抜き去り、そして8月19日に2兆ドルを達成しました。



Appleが時価総額1兆ドル(約106兆円)を達成したのは2018年8月であるため、Appleはおよそ24カ月で時価総額を倍にした計算ですが、その道のりにおいて常に好調を維持していたわけではありません。2020年3月には新型コロナウイルス騒動を受けて株価が大きく下落し、一時は時価総額1兆ドルを割り込んでいました。





しかし、新型コロナウイルスによって社会的距離の重要性が叫ばれるようになったことを受け、デジタルデバイス・デジタルコンテンツの需要が増加。2020年3月以降はAppleの株価は急激な伸びを見せ、2020年6月以降は「毎週3.5%増」というペースで上昇し続けました。株価同様にAppleの業績も好調で、2020年7月に発表された2020年第3四半期(2020年4~6月期)決算では、前年同期比11%増となる596億8500万ドル(約6兆3000億円)の売上高と前年同期比12%増となる112億5300万ドル(約1200億円)の純利益が報告されています。



新型コロナウイルスパンデミックが長期化する中、Appleのサブスクリプションサービスは好調な売れ行きを示しており、同社は「Apple ONE」という、複数のサブスクリプションサービスに格安料金で一括加入できるようになる新サービスをリリースする予定。今後もサブスクリプションサービスに注力していくと見られています。



Apple MusicやApple TV+など複数のサブスクに格安で一括加入できる「Apple ONE」が登場するという報道 - GIGAZINE





一方で、報道各社は「Appleに吹く逆風」を指摘しています。AppleはiOS版「フォートナイト」に実装されたゲーム内課金を巡る対応について開発元のEpic Gamesに訴えられたことから、Appleに「規制」という逆風が吹きかねないと報じられています。



「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE