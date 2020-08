成人の4分の3が「FacebookやTwitterは政治的な検閲を行っている」と考えていると判明

新たな調査によって、アメリカの成人の4分の3が「ソーシャルメディアは政治的観点で情報が『不愉快』かどうかを検閲している」と考えていることが判明しました。トランプ大統領や共和党の過激派は、これまでも「Googleは情報を操作している」など根拠のない主張を 繰り返してきており 、調査結果はこのような考えが国民の間で広まった結果だとみられています。 Most Americans Think Social Media Sites Censor Political Viewpoints | Pew Research Center https://www.pewresearch.org/internet/2020/08/19/most-americans-think-social-media-sites-censor-political-viewpoints/ ピュー研究所が2020年6月に4708人を対象として行った調査によると、アメリカで暮らす成人の4分の3が「ソーシャルメディアは政治的観点で投稿が『不愉快』かどうかを検閲している」と考えていることが判明しました。細かくいうと、上記の点について「very(非常にそう思う)」と答えた人は37%、「somewhat(ある程度はそう思う)」と答えた人が36%で、約73%がソーシャルメディアによる政治的検閲は存在すると考えていました。 以下は、質問に対し、「very(非常にそう思う)」「somewhat(ある程度はそう思う)」「not very(あまりそう思わない)」「not at all(全くそう思わない)」と答えた人の割合を示したグラフ。グラフは大きく「アメリカの成人」「共和党支持者」「民主党支持者」の3つにわかれており、各回答は2018年と2020年でどう変化したのかも示されています。

2020年08月20日 23時00分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by logq_fa

