犬の散歩は「1日2回、合計で1時間以上」という法律が制定される



犬に十分な運動をさせるため、「犬の飼い主は少なくとも1日2回、合計で1時間以上の散歩をする」という法律がドイツ国内にいるおよそ940万頭の犬を対象に2021年から導入される予定です。犬の散歩を義務づける新たな法律に対し、ドイツのブリーダーや犬の飼い主たちからは疑問の声が上がっています。



ドイツの農業大臣、ジュリア・クレックナー氏は「ドイツ国内の940万匹の犬の多くが必要な運動や刺激を受けていないこと」と「犬には他の動物や自然、人間を含めた『活動と環境刺激との十分な接触』が必要であること」を理由に、新たな法律を導入することを決定しました。新しく施行されるHundeverordnung(犬法)において、飼い主は少なくとも1日2回、合計で1時間以上犬を散歩することを義務づけられます。



また、犬法では犬を鎖やリードで長時間つないでおくことも全面的に禁止されます。クレックナー氏は「犬はかわいいおもちゃではありません。犬自身が持つ欲求を考慮する必要があります」とコメントしています。





ドイツ犬連盟(VDH)に所属するブリーダーのウド・コペルニク氏は「新しい犬法には、おそらく意味はありますが非現実的です。犬は私たち人間と同じように、それぞれの個体に違いがあります。よりたくさんの散歩を必要とする犬もいれば、より少ない散歩で済む犬もいます。朝と夕方の十分な散歩は成犬には嬉しいものです。しかし、生後9カ月ほどの仔犬の場合は、短い時間の散歩を1日に3~4回した方が良いでしょう。年老いた犬の場合は、1日に2回、近所を少し歩くくらいの短い散歩で十分です」と語りました。



さらにコペルニク氏は犬種によって必要な運動量が異なることにも言及しており「ジャーマンシェパード、コリー、ボーダーコリー、ボクサー、ロットワイラーなど、狩猟犬や作業犬として飼育されてきた犬種は多くの散歩や運動が必要で、1時間だけではとても短いです」と述べています。





また、ブランデンブルク州議会で議員を務めているサスキア・ルドウィグ氏は、猛暑など特定の環境下では犬を長時間散歩させるべきではないと述べており、自身のTwitterでも「私は暑さの中、2回の散歩のために飼い犬を連れ出すよりもクールダウンのために川に飛び込むでしょう」とコメントしています。



ドイツで犬を飼う人々の間でも、新たな犬法に対して「近所の人に『犬を十分に散歩していない』と判断されたら通報されてしまうのか?」「病気で歩くことができない犬はどうすべきか?」といった疑問の声が複数上がっています。



犬の散歩を義務づける犬法は2021年から施行される予定ですが、ドイツの全世帯のうち、犬を飼っている約19%の世帯が「犬法を守っているかどうか」を調べる方法が問題として提起されています。農業省の報道担当者は、ドイツの州それぞれが犬法を実施する責任があると述べており「我々が犬を飼っているすべての人に電話をして、犬がすでに散歩したかどうかを聞くことは絶対にありません」とコメントしています。