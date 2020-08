2020年08月23日 20時00分 生き物

犬の熱中症の原因第1位は「車内への放置」ではない、一体何がもっとも多く犬の熱中症を引き起こしているのか?



深刻化する飼い犬の運動不足を背景に、「1日2回、合計1時間以上」の散歩を犬の飼い主に義務づける法律がドイツで制定されましたが、専門家は「運動のさせすぎ」が招く熱中症にも注意を要すると警鐘を鳴らしています。



Animals | Free Full-Text | Dogs Don’t Die Just in Hot Cars—Exertional Heat-Related Illness (Heatstroke) Is a Greater Threat to UK Dogs | HTML

https://www.mdpi.com/2076-2615/10/8/1324/htm



Excessive exercise responsible for three-quarters of heatstroke cases in dogs, study shows

https://phys.org/news/2020-08-excessive-responsible-three-quarters-heatstroke-cases.html



Walking your dog in the middle of a heatwave is just as dangerous as leaving them in a hot car

https://www.countryliving.com/uk/wildlife/pets/a33520123/dog-owners-warned-against-walking-dogs-heat/



犬は体温調節が苦手な生き物だとされていることや、記録的な熱波の到来が予測されることなどから、イギリスの王立動物虐待防止協会は2020年8月7日に、「この週末は特に犬の熱中症に気をつけて下さい。20分間車の中に放置するだけでも、犬が死亡するおそれがあります」との声明を発表し、注意を促しました。



このように、犬の熱中症が近年問題となっていることから、ノッティンガム・トレント大学の動物学者であるエミリー・ホール氏らの研究チームは、獣医師の診察記録から熱中症の原因を探る研究を実施。ホール氏らはまず、2016年にイギリスの獣医師が診察した合計90万5543頭分のカルテを収集し、その中から熱中症と見られる症例を探しました。その結果、1222頭の犬が熱中症と診断された1259件の症例が特定されました。



以下は、犬が熱中症と診断された件数を月ごとに分けたグラフで、棒グラフの黄色の部分は熱中症と診断された後回復した犬の数を、茶色の部分は死亡した犬の数を表しています。イギリスで最も暑い月である7月は、熱中症と診断された犬の総数および熱中症による死亡数の両方が最も多い月でした。





研究チームが、犬が熱中症になった原因を分類したところ、原因が特定されている879件のうち74.2%にあたる652件が「運動」により引き起こされていたことが判明。運動以外では、環境(113件、12.9%)、自動車内への放置(46件、5.2%)、動物病院もしくはトリミング専門店でのトリミング(40件、4.6%)、建物内への放置(24件、2.7%)などが犬の熱中症の原因となっていました。



さらに、熱中症につながった運動の種類が分かっている551件のうち、67.5%にあたる372件が「散歩」で、以降はランニング(97件、17.6%)、遊び(76件、13.8%)、競技大会(6件、1.1%)でした。





また、研究チームが熱中症の原因ごとに、年齢や犬種といった犬の属性を調べたところ、「若い犬や雄犬など活発な犬は運動のしすぎで熱中症になることが多い」「12歳以上の老犬やチャウチャウ、ブルドッグ、パグといった短頭種の犬は環境に起因する熱中症が多い、つまり暑いというだけで熱中症になるリスクが高い」ということも確かめられました。



ホール氏は「犬の熱中症の原因として、よく炎天下の自動車内への放置が取り沙汰されますが、今回の研究で暑い日に犬を散歩させたり走らせたりすることも命にかかわることが分かりました。従って、熱波が到来している間は、早朝に散歩するようにしたり、場合によっては散歩を見合わせたりしたほうがよいでしょう。また、犬を運動をさせると寒い日でさえ熱中症になる場合があります。季節によらず、犬を運動させるときは犬の様子をよく見て、少しでも心配なら動物病院にかかってください」と話しました。