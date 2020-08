Instagram・TikTok・YouTubeのユーザー情報2億3500万人分をデータ販売会社が無断公開していたことが判明

Data scraping firm leaks 235m Instagram, TikTok, YouTube user records https://www.hackread.com/data-scraping-firm-leaks-instagram-tiktok-youtube-records/ 235 Million Instagram, TikTok And YouTube User Profiles Exposed In Massive Data Leak https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2020/08/19/massive-data-leak235-million-instagram-tiktok-and-youtube-user-profiles-exposed/ IT系情報サイト・Comparitechによると、ソーシャルメディアのインフルエンサーに関する情報をマーケティング担当者に販売するSocial Dataという企業が、各プラットフォームのユーザーの個人情報を含むデータベースを、パスワードなどの認証なしで見られる状態で公開していたとのこと。

インフルエンサーの情報をマーケティング担当者に提供する会社が、Instgram・TikTok・YouTubeのユーザーの氏名・連絡先をはじめとした個人情報、合計2億3500万人分が含まれるデータベースを誰でもアクセスできる状態で公開していたことが判明しました。データはもともと各プラットフォームから ウェブスクレイピング で取得されたものとみられます。 Social media data broker exposes nearly 235 million profiles scraped from Instagram, TikTok, and Youtube - Comparitech https://www.comparitech.com/fr/blog/information-security/social-data-leak/

・関連記事

12億人分もの個人情報がオンラインのサーバー上に誰でもアクセス可能な状態で保管されていたことが判明 - GIGAZINE



Instagramのインフルエンサー数百万人分の連絡先情報が流出 - GIGAZINE



「TikTokはプライバシー上の懸念があるため使用しないように」とアメリカ民主党・共和党の両委員会が警告 - GIGAZINE



20億人のFacebookユーザーの大部分は何らかの個人情報を取得されていた可能性があるとザッカーバーグ氏が示唆 - GIGAZINE



InstagramがユーザーのパスワードをURL内で公開するミス、なぜかFacebookにもパスワードが保存されていたと判明 - GIGAZINE



Twitter・Instagram・FacebookなどのSNSと偽ニュースサイトを活用した世論誘導作戦の存在が判明 - GIGAZINE



2020年08月20日 12時05分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.