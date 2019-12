2億6700万人以上のFacebookユーザーの電話番号や名前がオンラインで流出、詐欺に使用される危険性も

by www.thoughtcatalog.com IT関連のレビューや調査を行う Comparitech がセキュリティ研究者の Bob Diachenko 氏と協力して、2億6700万人以上のFacebookユーザーの電話番号や名前が、誰でもアクセス可能なオンライン上のデータベースで公開されていることを発見しました。記事作成時点ではすでにデータベースは削除されていますが、データはハッカーフォーラムにも流出しており、ComparitechはデータがSMSスパムやフィッシング詐欺に使われる危険性があると警鐘を鳴らしています。 Report: 267 Million Phone Numbers & Facebook User IDs Exposed Online https://www.comparitech.com/blog/information-security/267-million-phone-numbers-exposed-online/ Millions of Facebook user phone numbers exposed online, security researchers say - CNET https://www.cnet.com/news/millions-of-facebook-user-phone-numbers-exposed-online-security-researchers-say/ ComparitechとDiachenko氏はオンライン上のセキュリティで保護されていないデータベースを探し、データ流出などの問題を報告する活動を行っています。2019年12月14日、Diachenko氏は大量のFacebookユーザーデータが、 Elasticsearch データベースとしてオンライン上で公開されていたことを発見しました。 今回発見されたデータベースには、合計で2億6714万436件のFacebookユーザーデータが保管されていたそうで、影響を受けたユーザーのほとんどはアメリカ在住の人物でした。また、それぞれの記録にはFacebookのアカウントID、電話番号、フルネームが含まれていたとのこと。Diachenko氏は今回のデータ流出は偶然によるものではなく、悪意のある人物が意図的に流出させた可能性が高いとみています。

2019年12月20日 11時12分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

