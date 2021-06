「LinkedIn」の9割のユーザーに相当する7億人分のデータがダークウェブで販売されていることが判明

LinkedIn breach reportedly exposes data of 92% of users - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/06/29/linkedin-breach/ ニュースサイト・Privacy Sharksの研究者によると、販売されているデータには氏名、性別、メールアドレス、電話番号、住所、職歴、SNSアカウントなどの情報が含まれているとのこと。個人情報を販売しているのは「TomLiner」を名乗るユーザーで、確認用のサンプルデータとその他の公開情報のクロスチェックにより、データは本物である可能性が高いと考えられています。

2021年06月30日 10時40分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

