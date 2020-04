50万人分以上の「Zoom」アカウントが闇市場で売買されたと判明、価格は1アカウント1円未満で無料配布されるケースも

セキュリティおよびプライバシー面で 数多くの問題が指摘されている オンライン会議ソフトウェア「 Zoom 」について、50万人分以上のアカウントがハッカー向けのフォーラムで売買されていると判明しました。価格は1アカウントあたり0.002ドル(約0.2円)程度とみられており、無料配布されている場合もあります。 Over 500,000 Zoom accounts sold on hacker forums, the dark web https://www.bleepingcomputer.com/news/security/over-500-000-zoom-accounts-sold-on-hacker-forums-the-dark-web/ この事件を報告したのは、サイバーセキュリティ企業 Cyble です。2020年4月1日、CybleはハッカーコミュニティでZoomアカウントが無料配布されていることを発見。Cybleによると、この種の無料配布は、コミュニティ内での名声を高めるために行われています。Zoomアカウントの無料配布をうたうハッカーコミュニティの投稿が以下。

2020年04月14日 14時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1k_iy

