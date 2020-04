リアル水族館や博物館が「あつまれ どうぶつの森」内のバーチャル博物館でツアーを開催していると話題に

Nintendo Switch向けゲーム「あつまれ どうぶつの森」には、フクロウのフータが館長を務める博物館が存在しており、その中には魚・虫・化石が展示されています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、世界中で多くの水族館や博物館が閉鎖される中、アメリカ・カリフォルニア州モントレーにあるモントレーベイ水族館とアメリカ・イリノイ州シカゴにあるフィールド自然史博物館が、あつまれ どうぶつの森の中でバーチャルツアーを開催していることが話題になっています。



Animal Crossing: New Horizons’ museum toured on Twitch by real aquarium staff - Polygon

記事作成時点で新型コロナウイルスの影響で休館中のモントレーベイ水族館では、職員たちがあつまれ どうぶつの森のゲームプレイをTwitch上で配信するという試みが行われています。配信を行っているのはモントレーベイ水族館のソーシャルメディアチームで、あつまれ どうぶつの森で釣れる魚を紹介するなど、水族館の職員らしい目線での配信が行われています。



MontereyAq - Hello, Fellow Squids, Ep.1: The Monterey Bay Aquarium builds an Animal Crossing Island! - Twitch





さらに、モントレーベイ水族館は公式Twitterアカウント上で、「我々はフィールド自然史博物館のエミリー・グラスリーさんがホストするあつまれ どうぶつの森の島を、今日の14~16時にかけてTwitchで配信します。島には化石や魚がたくさんあって、とにかく楽しいはずです!」とツイートし、フィールド自然史博物館とのコラボレーションを発表。



Hey fronds! We’re so excited to announce that we will be hosting the wonderful @ehmee from the @FieldMuseum on our #AnimalCrossing island this afternoon at 2PM PT/4PM CT on Twitch! There will be a lot of nerding out over fossils and fishes—it should be fun! Sea you then! pic.twitter.com/NPPFcbUdA9