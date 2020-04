ペニスのマスクをソーシャルワーカーがつけた合理的理由とは？

アメリカではスーパーマーケットでマスクの着用が義務づけられたり、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が布マスクの着用を推奨したりと、マスクへの注目度が高くなっています。そんな中、「ペニス柄のマスク」を付ける人が登場。単なるジョークのようでいて、ペニス柄のマスク着用には合理的な理由がありました。



Social worker urges safe distancing with face mask covered in penises

https://mashable.com/article/penis-face-masks-coronavirus/



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対策には「社会的距離を取る」という方法が有効だとされており、日本に限らず多くの国で「人との関わりを避ける」行動が取られています。どのような行動で社会的距離を取ることが可能なのかは、以下の記事を読むとよくわかります。



新型コロナウイルス対策に有効な「社会的距離をとるための具体的な方法」を専門家がわかりやすく解説するムービー - GIGAZINE





そんな中、医療ソーシャルワーカーとして働くミンディ・ヴィンセントさんはTwitterに「#ProjectPenisMask」(プロジェクト・ペニス・マスク)というハッシュタグ付きで写真を投稿。写真の中のミンディさんはマスクを付けていますが、よく見ると、マスクは大小さまざまなペニス柄となっています。



Behold! My masks have arrived! I wore this to Walmart and petco today. When someone tells me my mask has penises on it, I will kindly let them know this is how I determine they are too close, kindly back the fuck up. ???? @mikehairup @EstesStacy @stantheman1983 pic.twitter.com/60OPbJE7pE