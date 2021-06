IntelがXeon CPU「Sapphire Rapids」の生産を2022年第1四半期に延期

by Michael Wyszomierski Intelがこれまで2021年内に出荷するとしていた次世代Xeonスケーラブルプロセッサ「Sapphire Rapids」について、「生産開始が2022年第1四半期になる」と発表。同製品の生産延期を明かしました。 Intel Delays Sapphire Rapids Xeon CPU Production To Q1 2022 https://www.crn.com/news/components-peripherals/intel-delays-sapphire-rapids-xeon-cpu-production-to-q1-2022 Sapphire Rapidsは、10nmプロセスで開発が進められている新型Xeonスケーラブルプロセッサ。6月24日から開催されているInternational Supercomputing Conference 2021の基調講演の中で、IntelはSapphire RapidsがDDR5メモリと広帯域メモリのサポートやPCI Express 5.0のサポート、インターコネクト規格 Compute Express Link 1.1のサポート、Intel Advanced Matrix Extension(AMX)のサポートなどを備えていると発表したばかりの状況。

2021年06月30日 10時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

