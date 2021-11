AMDが「Zen 4」プロセッサを2種類開発していることが判明、一体どんな用途に使われるのか？

・関連記事

Zen4アーキテクチャベースの次世代Ryzenプロセッサは2022年に発売予定 - GIGAZINE



AMDのサーバー向けCPUの市場シェア率の伸びが2006年以来の成長を見せる - GIGAZINE



GoogleのクラウドサービスにAMDの第2世代「EPYC」を採用したインスタンス「N2D」が登場 - GIGAZINE



AMDのサーバー向けプロセッサ「EPYC Rome」発売を「歴史的なこと」と専門家が絶賛 - GIGAZINE



AMDのサーバー向けCPU「EPYC」がLet’s Encryptのデータベースサーバーに採用される - GIGAZINE

2021年11月09日 12時48分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.