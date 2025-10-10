2025年10月10日 10時41分 ハードウェア

Intelが第3世代Core Ultraプロセッサー「Panther Lake」とサーバー向けプロセッサー「Xeon 6＋」を発表、Intel 18Aプロセスで製造しゲーム性能やAI性能を強化



Intelが一般ユーザ向けプロセッサー「Core Ultra プロセッサー(シリーズ3)(開発コード名：Panther Lake)」とサーバー向けプロセッサー「Xeon 6＋(開発コード名：Clearwater Forest)」の量産計画を発表しました。どちらもIntel 18Aプロセスで製造されており、アメリカの工場で大量生産されることがアピールされています。



Intel Unveils Panther Lake Architecture: First AI PC Platform Built on 18A :: Intel Corporation (INTC)

https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1752/intel-unveils-panther-lake-architecture-first-ai-pc



インテル、Panther Lakeアーキテクチャーを発表 Intel 18Aプロセス技術に基づく初のAI PCプラットフォーム - Newsroom

https://newsroom.intel.com/ja/クライアント・コンピューティング/インテル、panther-lakeアーキテクチャーを発表-intel-18aプロセ



Core Ultra プロセッサー(シリーズ3)は「一般ユーザーおよびビジネス向けAI PC」「ゲーム機」「エッジデバイス」といった幅広い製品を対象にしたプロセッサーで、Intel 18Aプロセス技術を採用した初めてのクライアント向けSoCとして位置付けられています。最大16個のPコアとEコアを搭載することで、前世代と比べて50％以上のCPUパフォーマンス向上を実現。さらに、最大12個のXeコアを含むArc GPUを内蔵しており、前世代と比べてグラフィックス性能が50％以上向上しているほか、AIアクセラレーションXPU設計を最適化することで1秒間に180兆回(180TOPS)の演算処理性能を実現しています。





Core Ultra プロセッサー(シリーズ3)のウェハーを持つリップブー・タンCEO。Core Ultra プロセッサー(シリーズ3)は「Arrow Lakeと同等のパフォーマンス」と「Lunar Lakeと同等の電力効率」を両立しているそうです。Core Ultra プロセッサー(シリーズ3)は2025年中に量産体制に入り、2025年末までに最初の製品が出荷される予定。一般市場では2026年1月から入手可能になる予定です。





Xeon 6＋はIntel 18Aプロセス技術で製造されるサーバー向けプロセッサーです。最大288個のEコアを搭載しており、「Intelがこれまで開発してきたサーバー向けプロセッサーの中で最も電力効率に優れている」とアピールされています。また、サイクル当たり命令実行数(IPC)も前世代と比べて17％増加しています。Xeon 6＋は2026年前半に提供開始予定です。





なお、Core Ultra プロセッサー(シリーズ3)とXeon 6＋を含むIntel 18Aノードの製品はアリゾナ州にある最先端製造施設「Fab 52」で製造されるとのことです。

