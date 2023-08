Intelがサーバー向けCPU「Xeon」の次世代モデルと次々世代モデルの情報をカンファレンス「Hot Chips 2023」で明らかに

Intelがプロセッサの最新情報を発表するカンファレンス「 Hot Chips 2023 」を開催し、新世代のXeonプロセッサなどに関する情報を発表しました。 Intel Unveils Future-Generation Xeon with Robust Performance and Efficiency Architectures https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-unveils-future-generation-xeon.html

・関連記事

IntelのCPU「Core i9-13900T」は前世代と比べて最大15%高速かつ消費電力が半分以下というベンチマーク結果 - GIGAZINE



チップレットに進化した第4世代「Xeon SP」がIntelの未来にとって大きな重要な役割を担うとの指摘 - GIGAZINE



Intelが第3世代「Xeon Scalable Processors」を発表、10nmプロセス採用&最大40コアでパフォーマンスも大きく向上 - GIGAZINE



AMDから登場した第3世代「EPYC」がIntel「Xeon」の2倍以上のベンチマークスコアを叩きだす - GIGAZINE



2023年08月29日 15時38分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.