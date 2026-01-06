2026年01月06日 10時46分 ハードウェア

Intelが「Core Ultra シリーズ 3」を発表、新ラインナップとして「Core Ultra X9」「Core Ultra X7」を追加



IntelがAI PC向けプロセッサー「Core Ultra シリーズ 3(Panther Lake)」を日本時間の2026年1月6日に発表しました。Core Ultra シリーズ 3はIntel 18Aプロセスで製造されており、新ラインナップとして「Core Ultra X9」「Core Ultra X7」の追加も発表されています。



Core Ultra シリーズ 3はCPUとGPUとNPUを統合したプロセッサで、AI PC向けに設計されています。製造にはIntel 18Aプロセスが採用されており、チップ密度と電力効率が向上しています。





IntelはCore Ultra シリーズ 3のAI処理性能の高さを強調しています。NPUの最大処理能力は50TOPSで、GPUの最大処理能力は120TOPS。プロセッサ全体の最大処理能力は180TOPSに及びます。また、メモリ最大容量は96GBで、最大パラメーター数70BのAIモデルをローカルで実行することができます。





さらに、製品ラインナップとして新たに「Core Ultra X9」と「Core Ultra X7」が加わりました。両モデルにはIntelの高性能GPU「Arc B390」や「Arc Pro B390」が統合されていてゲームやクリエイティブタスクで高い性能を発揮します。最上位モデルの「Core Ultra X9 388H」は16個のCPUコアと12個のXeコアを搭載しており、Pコアの最大ターボ周波数は5.1GHzです。





Core Ultra シリーズ 3を搭載したノートPCは2026年1月6日から予約が始まっており、2026年1月27日に発売予定です。

