2024年02月13日 11時26分 ハードウェア

NVIDIAがAda Lovelaceアーキテクチャ採用のワークステーション向けGPU「NVIDIA RTX 2000 Ada Generation」を発表



現地時間2024年2月12日、NVIDIAが小型ワークステーション向けGPUとして「NVIDIA RTX 2000 Ada Generation」を発表しました。NVIDIA RTX 2000 Ada Genrationはアーキテクチャに「Ada Lovelaceアーキテクチャ」を採用することで、前モデルの「NVIDIA RTX A2000」と比較して最大1.6倍ものパフォーマンスを発揮することが可能とされています。



今回NVIDIAが発表した「RTX 2000 Ada Generation」と2021年に発表されたワークステーション向けGPU「NVIDIA RTX A2000」のスペックを比較した表が以下。



RTX 2000 Ada Generation RTX A2000 アーキテクチャ NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ NVIDIA Ampereアーキテクチャ ファウンドリ TSMC Samsung トランジスタ数 199億 120億 ダイサイズ 159mm² 276mm² CUDA並列処理コア数 2816 3328 NVIDIA Tensorコア数 88 104 NVIDIA RTコア数 22 26 単精度(FP32)性能 12.0TFLOPS 8.0TFLOPS RTコア性能 27.7TFLOPS 15.6TFLOPS Tensorコア性能 191.9TFLOPS 63.9TFLOPS GPUメモリ 16GB GDDR6 6GBまたは12GB GDDR6 メモリインターフェース 128ビット 192ビット メモリ帯域幅 224GB/秒 288GB/秒 最大消費電力 70W 70W



また、Ada Lovelaceアーキテクチャを搭載したRTX 2000 Ada Genrationは、RTX A2000の12GBモデルよりも優れたパフォーマンスを発揮することが可能です。グラフィックス処理においてはRTX 2000 Ada GenerationがRTX A2000の性能を約1.3倍上回っています。





同様にレンダリング性能でもRTX 2000 Ada Generationが約1.5倍。





AIを用いた画像生成でも約1.4倍RTX 2000 Ada Generationの性能が優れていることが報告されています。





また、RTX 2000 Ada Generationは補助電源が不要であることも大きな特徴です。



なお、RTX 2000 Ada Generationの希望小売価格は625ドル(約9万3000円)です。