NVIDIAがワークステーション向けのAda Lovelaceアーキテクチャ採用GPU「NVIDIA RTX Ada Generation」シリーズを発表

また、NVIDIAはTSMC・ASML・Synopsysと共同で、半導体製造向けのソフトウェアライブラリ「cuLitho」を開発していることを明らかにしました。 NVIDIA, ASML, TSMC and Synopsys Set Foundation for Next-Generation Chip Manufacturing | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-asml-tsmc-and-synopsys-set-foundation-for-next-generation-chip-manufacturing

RTX in Professional Laptops | NVIDIA https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/rtx-professional-laptops/ RTX 4000 SFF Ada Generation Graphics Card | NVIDIA https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/rtx-4000-sff/ NVIDIA Unveils Ada Lovelace RTX Workstation GPUs for Laptops; Desktop RTX 4000 SFF https://www.anandtech.com/show/18781/nvidia-unveils-rtx-ada-lovelace-gpus-for-laptops-desktop-rtx-4000-sff NVIDIAは「NVIDIA RTX Ada Generation GPUは、今日の高度にコラボレーティブなコンテンツ制作、デザイン、AIワークフローに必要な性能を提供します」と述べており、「画期的なパフォーマンスと前世代と比較して最大2倍の効率」を提供するとしています。 モバイルワークステーション向けGPUである5モデルのスペックをまとめた表が以下。コア構成はノートPC向けGPUである GeForce RTX 40 Series Laptops とほぼ同じとなっています。

NVIDIA主催で2023年3月21日~24日に行われる技術カンファレンス「 NVIDIA GTC 2023 」で、NVIDIAがモバイルワークステーション向けのGPUである「 RTX 5000 Ada Generation 」「 RTX 4000 Ada Generation 」「 RTX 3500 Ada Generation 」「 RTX 3000 Ada Generation 」「 RTX 2000 Ada Generation 」を、そしてデスクトップワークステーション向けGPUとして「 RTX 4000 Small Form Factor(SFF) Ada Generation 」を発表しました。 NVIDIA Redefines Workstations to Power New Era of AI, Design, Industrial Metaverse | NVIDIA Newsroom https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-redefines-workstations-to-power-new-era-of-ai-design-industrial-metaverse

2023年03月22日 12時05分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

