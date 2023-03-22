2023年03月22日 12時05分 ハードウェア

NVIDIAがワークステーション向けのAda Lovelaceアーキテクチャ採用GPU「NVIDIA RTX Ada Generation」シリーズを発表



NVIDIA主催で2023年3月21日～24日に行われる技術カンファレンス「NVIDIA GTC 2023」で、NVIDIAがモバイルワークステーション向けのGPUである「RTX 5000 Ada Generation」「RTX 4000 Ada Generation」「RTX 3500 Ada Generation」「RTX 3000 Ada Generation」「RTX 2000 Ada Generation」を、そしてデスクトップワークステーション向けGPUとして「RTX 4000 Small Form Factor(SFF) Ada Generation」を発表しました。



NVIDIA Redefines Workstations to Power New Era of AI, Design, Industrial Metaverse | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-redefines-workstations-to-power-new-era-of-ai-design-industrial-metaverse





RTX in Professional Laptops | NVIDIA

https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/rtx-professional-laptops/



RTX 4000 SFF Ada Generation Graphics Card | NVIDIA

https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/rtx-4000-sff/



NVIDIA Unveils Ada Lovelace RTX Workstation GPUs for Laptops; Desktop RTX 4000 SFF

https://www.anandtech.com/show/18781/nvidia-unveils-rtx-ada-lovelace-gpus-for-laptops-desktop-rtx-4000-sff



NVIDIAは「NVIDIA RTX Ada Generation GPUは、今日の高度にコラボレーティブなコンテンツ制作、デザイン、AIワークフローに必要な性能を提供します」と述べており、「画期的なパフォーマンスと前世代と比較して最大2倍の効率」を提供するとしています。



モバイルワークステーション向けGPUである5モデルのスペックをまとめた表が以下。コア構成はノートPC向けGPUであるGeForce RTX 40 Series Laptopsとほぼ同じとなっています。



NVIDIA RTX 5000 Ada Laptop GPU NVIDIA RTX 4000 Ada Laptop GPU NVIDIA RTX 3500 Ada Laptop GPU NVIDIA RTX 3000 Ada Laptop GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Laptop GPU GPU AD103 AD104 AD104 AD106 AD106 アーキテクチャ Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace プロセス TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N SM 76基 58基 40基 36基 24基 CUDAコア 9728基 7424基 5120基 4608基 3072基 RTコア 76基 58基 40基 36基 24基 Tensorコア 304基 232基 160基 144基 96基 ブーストクロック 最大2.19 GHz 最大2.26 GHz 最大2.25 GHz 最大2.16 GHz 最大2.36 GHz VRAM 16 GB GDDR6 ECC 12 GB GDDR6 ECC 12 GB GDDR6 ECC 8 GB GDDR6 ECC 16 GB GDDR6 ECC メモリバス幅 256 bit 192 bit 192 bit 128 bit 128 bit メモリ帯域幅 最大576 GB/s 最大432 GB/s 最大432 GB/s 最大256 GB/s 最大256 GB/s PCIe 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 FP32性能 42.6 FLOPS 33.6 FLOPS 23 FLOPS 19.9 FLOPS 14.5 FLOPS NVENC／NVDEC 2 ／ 2 2 ／ 2 2 ／ 1 1 ／ 1 1 ／ 1 総消費電力 80～150 W＋25 W ダイナミックブースト 60～150 W＋25 W ダイナミックブースト 60～115 W＋25 W ダイナミックブースト 35～150 W＋25 W ダイナミックブースト 35～115 W＋25 W ダイナミックブースト



NVIDIAによれば、RTコアは第3世代、Tensorコアは第4世代となり、パフォーマンスは前世代の最大2倍に向上したとのこと。NVIDIA RTX Ada Generationシリーズを搭載したモバイルワークステーションは2023年3月中に発売される見通しです。





モバイルワークステーション向けNVIDIA RTX Ada Generationのデモムービーは以下から見ることができます。



NVIDIA RTX in Professional Laptops - YouTube





そして、デスクトップワークステーション向けGPUである2モデルのスペックについては以下の通り。



RTX 4000 SFF Ada Generation GPU AD104 アーキテクチャ Ada Lovelace プロセス TSMC 4N SM 48基 CUDAコア 6144基 RTコア 48基 Tensorコア 192基 ブーストクロック 最大1.56 GHz VRAM 20 GB GDDR6 ECC メモリバス幅 160 bit メモリ帯域幅 最大432 GB/s PCIe Gen 4 ×16 DisplayPort mini DisplayPort 1.4a ×4 FP32性能 19.2 FLOPS NVENC／NVDEC 2 ／ 2 熱設計電力 70 W ローンチ価格 1250ドル(約16万5000円)



Ada Lovelaceアーキテクチャ採用のデスクトップワークステーション向けGPUは、2023年1月に発売された「RTX 6000 Ada Generation」に続き、RTX 4000 SFF Ada Generationが2モデル目に当たります。RTX 4000 SFF Ada GenerationはTDPが70Wで、TDPが300WとされるRTX 6000 Ada Generationよりも消費電力が非常に低く、販売価格もRTX 6000 Ada Generationの約2割に抑えられており、トップエンドのGPUを必要としないユーザー向けのモデルといえます。NVIDIAは、RTX 4000 SFF Ada Generationを搭載した次世代デスクトップワークステーションは、2023年3月からBOXXやHP、Lenovoなどから登場すると発表しました。





また、NVIDIAはTSMC・ASML・Synopsysと共同で、半導体製造向けのソフトウェアライブラリ「cuLitho」を開発していることを明らかにしました。



NVIDIA, ASML, TSMC and Synopsys Set Foundation for Next-Generation Chip Manufacturing | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-asml-tsmc-and-synopsys-set-foundation-for-next-generation-chip-manufacturing





このcuLithoはAIを活用した技術で、シリコンウエハーに回路パターンを刻むリソグラフィーで最大40倍のパフォーマンス飛躍を実現し、電力効率が9倍に向上するとのこと。、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは「チップ産業は、世界の他のほぼすべての産業の基盤となっています。リソグラフィが物理学の限界にある中で、NVIDIAはTSMCやASML、Synopsysと協力して開発するcuLithoによって、半導体ファブは2nm以降のチップ製造の効率を高め、二酸化炭素排出量を削減します」と語っています。