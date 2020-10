2020年10月06日 12時13分 ハードウェア

NVIDIAがプロフェッショナル向け新型GPU「NVIDIA RTX A6000」「NVIDIA A40」を発表



チップメーカーのNVIDIAが2020年10月5日、新型のプロフェッショナル向けGPU「NVIDIA RTX A6000」と、そのデータセンター向けバージョンである「NVIDIA A40」を発表しました。いずれもAmpereアーキテクチャを採用しており、ハイエンドな3Dレンダリングやグラフィックス、シミュレーション、4K/8K動画編集などを前世代より大幅に高速化するとされています。



NVIDIA Ampere GPUs for Professional Designers Bring Unparalleled Performance to Desktop, Data Center and Cloud | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/2020/10/05/nvidia-ampere-pro-graphics/



Quadro No More? NVIDIA Announces Ampere-based RTX A6000 & A40 Video Cards For Pro Visualization

https://www.anandtech.com/show/16137/nvidia-announces-ampere-rtx-a6000-a40-cards-for-pro-viz



NVIDIAは「新型コロナウイルスの流行はコンテンツの作成と消費の方法を変えました」と述べ、大量のコンピューティングリソースを必要とする一方で、分散したチームが高解像度のコンテンツをリモートで作業する必要に迫られていると指摘。そこでNVIDIAは、Ampereアーキテクチャに基づいて構築された「NVIDIA RTX A6000」と「NVIDIA A40」を使うことで、デスクトップからデータセンターまでの取り組みを支援できると述べています。



2つのGPUは、実質的にTuringアーキテクチャを採用した「Quadro RTX 6000」「Quadro RTX 8000」の後継製品ですが、ブランド名の「Quadro」が外されています。新たに発表された「RTX A6000」「A40」と、前世代である「RTX 8000」「GV100」のスペックをまとめたのが以下の表。



RTX A6000 A40 RTX 8000 GV100 アーキテクチャ Ampere Ampere Turing Volta GPU GA102 GA102 TU102 GV100 CUDAコア数 10752 10752 4608 5120 Tensorコア数 336 336 576 640 メモリクロック 16Gbps/GDDR6 14.5Gbps/GDDR6 14Gbps/GDDR6 1.7Gbps/HBM2 ブーストクロック 不明 不明 1770MHz 1450MHz メモリバス幅 384 bit 384 bit 384 bit 4096 bit VRAM 48GB 48GB 48GB 32GB 熱設計電力(TDP) 300W 300W 295W 250W 冷却方法 アクティブ パッシブ アクティブ アクティブ 製造プロセス Samsung 8nm Samsung 8nm TSMC 12nm FFN TSMC 12nm FFN 発売価格 不明 不明 1万ドル(約106万円) 9000ドル(約95万円) 発売日 2020年12月 2021年第1四半期 2018年第4四半期 2018年3月



「RTX A6000」「A40」は、「GeForce RTX 3080/3090」で使用されているのと同じGA102チップを採用しており、メモリは48GB、製造プロセスはSamsungの8nmとなっています。すでに建築、製造、メディア、エンターテインメント企業などのアーリーアダプターが「RTX A6000」を使用しているとのこと。





「RTX A6000」と「A40」の主な違いは冷却方法であり、パッシブ冷却用に設計された「A40」は、データセンターなどに設置される大規模サーバーに組み込まれることを想定しています。





「RTX A6000」は2020年12月中旬から、PNY・Leadtek・Ingram Micro・菱洋エレクトロなどのチャネルおよびNVIDIA公式サイトを通じて入手可能になるほか、「A40」も2021年初頭から入手できるようになるとみられています。