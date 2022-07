Samsungが3nmプロセス製品の製造を開始

Samsungが かねてから予定していたとおり 、3nmプロセス製品の製造を開始したことを明らかにしました。ライバルの1つ・TSMCも2022年下半期から3nmプロセス製品の大量生産を開始する予定ですが、Samsungが先手を取った形です。 Samsung Begins Chip Production Using 3nm Process Technology With GAA Architecture – Samsung Global Newsroom https://news.samsung.com/global/samsung-begins-chip-production-using-3nm-process-technology-with-gaa-architecture

2022年07月01日 12時30分00秒

