クレジットカードのVisaがパスキー対応など新機能リリース

・関連記事

VisaとMastercardがPornhubを運営する「MindGeek」広告部門との関係を一時停止 - GIGAZINE



Visaの「取引情報をマーケティングに使用されないようにするための設定ページ」が1週間以上ダウン中 - GIGAZINE



銀行がVisaに「クレジットカード使用時にかかるApple Payの手数料を削減しろ」と迫っているという報道 - GIGAZINE



Visaが「ビットコイン決済」の導入を検討 - GIGAZINE





2024年05月17日 06時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.