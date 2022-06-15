今日は毎月恒例「Windows Update」の日
Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が毎月配信されるWindows Updateの日が来ました。
2022 年 6 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/06/14/202206-security-updates/?ocid=AID740624_TWITTER_oo_spl100003172309807
2022年6月のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている企業組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いしますhttps://t.co/grDVDnN5hs#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/81TNwC0tOe— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
◆Windows 11
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5014697
◆Windows 10 v21H2, v21H1 および v20H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5014699
◆Windows Server 2022 (Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5014678
◆Windows Server 2019 , 2016, v20 H2 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019 , 5014692 Windows Server 2016 , 5014702
◆Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup 5014738 Security Only 5014746 Windows Server 2012 Monthly Rollup 5014747 Security Only 5014741
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド およびhttps://docs.microsoft.com/officeupdates を参考にしてください。
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド およびhttps://docs.microsoft.com/ja-jp/SharePoint/ を参考にしてください。
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セセキュリティ更新プログラム ガイド および https://docs.microsoft.com/dotnet を参考にしてください。
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド および https://docs.microsoft.com/visualstudio を参考にしてください。
◆Microsoft SQL Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド および https://docs.microsoft.com/SQL を参考にしてください。
◆System Center Operations Manager (SCOM)
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド および https://docs.microsoft.com/system-center/scom を参考にしてください。
◆Azure Open Management Infrastructure
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド および https://docs.microsoft.com/azure を参考にしてください。
Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2022年7月13日(水)提供予定となっています。
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