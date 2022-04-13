今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2022 年 4 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/04/12/202204-security-updates/
2022年4月のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている企業組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いしますhttps://t.co/hBunwgqgy1 pic.twitter.com/iOdSPKyB4U— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
◆Windows 11
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5012592
◆Windows 10 v21H2, v21H1, v20H2, v1909
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 21H2、21H1、20H2：5012653
Windows 10 1909：5012591
◆Windows Server 2022 (Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5012604
◆Windows Server 2019、2016、v20 H2(Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019：5012647
Windows Server 2016：5012596
◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012(Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Monthly Rollup：5012670
Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Security Only：5012639
Windows Server 2012、Monthly Rollup：5012650
Windows Server 2012、Security Only：5012666
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/officeupdatesを参考にしてください。
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/ja-jp/SharePoint/を参考にしてください。
◆Microsoft Skype for Business Server and Lync Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/ja-jp/skypeforbusiness/sfb-server-updatesを参考にしてください。
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/dotnetを参考にしてください。
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/visualstudioを参考にしてください。
◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Dynamics 365(on-premises)version 9.1：5012731
Microsoft Dynamics 365(on-premises)version 9.0：5012732
◆Microsoft Defender for Endpoint
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。
◆Microsoft Malware Protection Engine
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。
◆Microsoft Azure Site Recovery(VMwareからAzureへのディザスターリカバリー)
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびAzure Site Recovery - KB5012960の更新プログラムのロールアップ 61を参考にしてください。
◆Microsoft Azure SDK for .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://www.nuget.org/packages/Microsoft.Rest.ClientRuntimeをご確認ください。
◆Microsoft On-Premises Data Gateway
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドおよびhttps://docs.microsoft.com/data-integration/gateway/service-gateway-onpremを参考にしてください。
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間で2022年5月11日(水)提供予定となっています。
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