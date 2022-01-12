ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日


今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。

2022 年 1 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/01/11/202201-security-updates/


◆Windows 11
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5009566

◆Windows 10 v21H2, v21H1, v20H2, v1909
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v21H2, v21H1, v20H2: 5009543
Windows 10 v1909: 5009545

◆Windows Server 2022
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022: 5009555

◆Windows Server 2019, Windows Server 2016, and Server Core installations (2019, 2016, v20H2)
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019: 5009557 Windows Server 2016: 5009546

◆Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup: 5009624
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Security Only: 5009595
Windows Server 2012 Monthly Rollup: 5009586
Windows Server 2012 Security Only: 5009619

◆Microsoft Office
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5008631

◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
サービス拒否

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
なりすまし

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

◆Remote Desktop Client for Windows Desktop
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードが実行される

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2021年2月9日(水)提供予定となっています。

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in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

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