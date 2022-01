2022年01月12日 09時37分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。



2022 年 1 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2022/01/11/202201-security-updates/







◆Windows 11

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

5009566



◆Windows 10 v21H2, v21H1, v20H2, v1909

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

Windows 10 v21H2, v21H1, v20H2: 5009543

Windows 10 v1909: 5009545



◆Windows Server 2022

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

Windows Server 2022: 5009555



◆Windows Server 2019, Windows Server 2016, and Server Core installations (2019, 2016, v20H2)

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

Windows Server 2019: 5009557 Windows Server 2016: 5009546



◆Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup: 5009624

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Security Only: 5009595

Windows Server 2012 Monthly Rollup: 5009586

Windows Server 2012 Security Only: 5009619



◆Microsoft Office

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。



◆Microsoft SharePoint

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。



◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度:

緊急



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

5008631



◆Microsoft .NET

最大深刻度:

重要



最も大きな影響:

サービス拒否



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。



◆Microsoft Dynamics 365

最大深刻度:

重要



最も大きな影響:

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。



◆Remote Desktop Client for Windows Desktop

最大深刻度:

重要



最も大きな影響:

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ:

セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2021年2月9日(水)提供予定となっています。