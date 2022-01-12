今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2022 年 1 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/01/11/202201-security-updates/
2022年1月の月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている企業組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/7AXpwYQJI2 pic.twitter.com/otnBWJPw4q— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) January 11, 2022
◆Windows 11
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5009566
◆Windows 10 v21H2, v21H1, v20H2, v1909
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v21H2, v21H1, v20H2: 5009543
Windows 10 v1909: 5009545
◆Windows Server 2022
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022: 5009555
◆Windows Server 2019, Windows Server 2016, and Server Core installations (2019, 2016, v20H2)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019: 5009557 Windows Server 2016: 5009546
◆Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup: 5009624
Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Security Only: 5009595
Windows Server 2012 Monthly Rollup: 5009586
Windows Server 2012 Security Only: 5009619
◆Microsoft Office
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。
◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5008631
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。
◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。
◆Remote Desktop Client for Windows Desktop
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
セキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参考にしてください。
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2021年2月9日(水)提供予定となっています。
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